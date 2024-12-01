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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA | Suriye'de son durum ne? Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'dan önemli açıklamalar
Giriş Tarihi: 1.12.2024 21:30 Son Güncelleme: 1.12.2024 21:39

SON DAKİKA | Suriye'de son durum ne? Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'dan önemli açıklamalar

Suriye'de Esed rejimi ile rejim karşıtı gruplar arasında yaşanan çatışma sürüyor. Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, A Haber'de bölgedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Mustafa yaşananlara ilişkin "Rejim çöküş sürecinde. Tel Rıfat PKK/YPG terör örgütünden temizleniyor. PKK ile şiddetli çatışmalar oldu. Tel RIfat'ta PKK/YPG'den esirler de alındı. " dedi..

SON DAKİKA | Suriye’de son durum ne? Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa’dan önemli açıklamalar

Suriye'de rejim karşıtı muhalifler ve SMO'nun operasyonları sonrası birçok nokta ele geçirildi. Bölgede yaşananların ardından bundan sonra ne olacağı merak ediliyor. Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa A Haber'de önemli açıklamalarda bulunuyor.


Abdurrahman Mustafa'nın açıklamalarınan öne çıkanlar şu şekilde:

Kaybedilen yerler için mücadele var. Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu SMO başlattı.

Rejim çöküş sürecinde. Tel Rıfat PKK/YPG terör örgütünden temizleniyor. PKK ile şiddetli çatışmalar oldu. Tel RIfat'ta PKK/YPG'den esirler de alındı.

Sırada Münbiç var. Halep'teki terör yuvaları da temizlenecek.

Suriye Esad'ın ailesinin değil. Biz Suriye'deki kurumların çökmesi taraftarı değiliz.

Hama'da büyük yığınaklar yapılıyor. Rejim uçakları bazı yerleri vurdu, katliam yapıyorlar.

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SON DAKİKA | Suriye'de son durum ne? Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'dan önemli açıklamalar
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