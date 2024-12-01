SON DAKİKA | Suriye’de son durum ne? Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa’dan önemli açıklamalar

Suriye'de rejim karşıtı muhalifler ve SMO'nun operasyonları sonrası birçok nokta ele geçirildi. Bölgede yaşananların ardından bundan sonra ne olacağı merak ediliyor. Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa A Haber'de önemli açıklamalarda bulunuyor.