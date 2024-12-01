Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa: Halep'teki terör yuvaları da temizlenecek

Suriye'de Esed rejimi ile rejim karşıtı gruplar arasında yaşanan çatışma sürüyor. Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, A Haber'de bölgedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Mustafa yaşananlara ilişkin "Rejim çöküş sürecinde. Tel Rıfat PKK/YPG terör örgütünden temizleniyor. PKK ile şiddetli çatışmalar oldu. Tel RIfat'ta PKK/YPG'den esirler de alındı. " dedi..