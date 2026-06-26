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  • SON DAKİKA | Trump'tan KAAN için flaş hamle! Jet mototlarının satışı için bildiri yaptı

SON DAKİKA | Trump'tan KAAN için flaş hamle! Jet mototlarının satışı için bildiri yaptı

Son dakika haberleri... Reuters, Trump yönetiminin Milli Muharip Uçak KAAN'da kullanılacak jet motorlarının satışı için Kongre'ye resmi bildiri yaptığını duyurdu. Jet motorları satışının yaklaşık 700 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

SON DAKİKA | Trump’tan KAAN için flaş hamle! Jet mototlarının satışı için bildiri yaptı

Son dakika haberleri... Reuters, Trump yönetiminin Milli Muharip Uçak KAAN'da kullanılacak jet motorlarının satışı için Kongre'ye resmi bildiri yaptığını duyurdu.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör

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