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Giriş Tarihi: 4.7.2023 10:05 Son Güncelleme: 4.7.2023 10:08

SON DAKİKA! Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem: Diplomatik ilişkiler büyükelçilik seviyesine çıkarıldı

Dışişleri Bakanlığı  "Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyurdu.

SON DAKİKA! Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem: Diplomatik ilişkiler büyükelçilik seviyesine çıkarıldı

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyururlar." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın detayları şu şekilde;

Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen'i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy'i aday göstermişlerdir.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi, iki ülke Cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konulmuştur.

Bu adım iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini hedeflemekte ve Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır.

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SON DAKİKA! Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem: Diplomatik ilişkiler büyükelçilik seviyesine çıkarıldı
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