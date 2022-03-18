Son Dakika | Ukrayna Başbakan Yardımcısı tahliye durumunu A Haber’e anlattı: 400 kişi hastanede rehin

Son dakika haberi: Rusya Ukrayna savaşı 4. haftasında bölgeden gelen acı görüntülerle devam ediyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereshchuk, A Haber'e özellikle felaketin yaşandığı ve savaştan en çok etkilenen Mariupol'le ilgili açıklamalarda bulunuyor. Tahliyelerden bahseden Vereshchuk, bir hastanede 400 kişinin rehin alındığını söyledi.
"ÇOCUKLAR ŞEHİRLERDE MAHSUR"
Tahliye koridorlarından sorumlu olduğunu söyleyen başbakan yardımcısı, Irpin hattından bahsederek, "Kiev'den 2 milyon kişi çıkamadı. Rusya tahliye koridorlarına izin vermiyor. Çocuklar ve yaşlılar şehirlerden çıkamıyorlar. Siviller hedef alınıyor. Merkezde bulunan binaları, kiliseleri ve camileri yerle bir ediyorlar. Çok agresif davranıyorlar" dedi.
"TAMAMEN GÜVENLİ TAHLİYE KORİDORU DİYE BİR ŞEY YOK"
Güvenli tahliye koridorlardan bahseden Vereshchuk "Yüzde yüz güvenli bir tahliye koridoru yok. 24 saat boyunca güvenli koridorlarla ilgili müzakelerede bulunuyoruz. Ancak koridorlarda her zaman ateşkes olmuyor" sözlerine yer verdi. Başkent Kiev ile ilgili tahliye planlarını da anlatan Vereshchuk Kiev için herhangi bir tahliye planlarının olamadığını da sözlerine ekledi.
ATEŞKES MÜMKÜN MÜ?
'Savaşın ateşkesle sonuçlanması mümkün mü?' sorusunu da değerlendiren Başbakan yardımcısı "Bu ateşkes rejimi sağlayabiliriz. Ancak Rusya isteklerini şart koyuyor. Bu nedenle Rusya'ya baskı yapılması gerekiyor." dedi.
"SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"
Bir siyasetçi değil, bir kadın olarak da tüm dünyaya mesaj veren Vereshchuk, "Bizim kadınlarımız işgalcilerin önüne çıkıyorlar. Onların silahlarından korkmuyorlar. Gözlerine baka baka 'hayır' deyip sonuna kadar kalacaklarını söylüyorlar. Ben bir asker eşi ve anneyim. Çocuğumuzu kaybettiğimizde nasıl hissedildiğini biliyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Türk halkının desteğini unutmayacağız" dedi.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mariupol'deki tahliye durumunu A Haber'e anlattı | Video