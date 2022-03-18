Son Dakika | Ukrayna Başbakan Yardımcısı tahliye durumunu A Haber’e anlattı: 400 kişi hastanede rehin

Son dakika haberi: Rusya Ukrayna savaşı 4. haftasında bölgeden gelen acı görüntülerle devam ediyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereshchuk, A Haber'e özellikle felaketin yaşandığı ve savaştan en çok etkilenen Mariupol'le ilgili açıklamalarda bulunuyor. Tahliyelerden bahseden Vereshchuk, bir hastanede 400 kişinin rehin alındığını söyledi.

"ÇOCUKLAR ŞEHİRLERDE MAHSUR"

Tahliye koridorlarından sorumlu olduğunu söyleyen başbakan yardımcısı, Irpin hattından bahsederek, "Kiev'den 2 milyon kişi çıkamadı. Rusya tahliye koridorlarına izin vermiyor. Çocuklar ve yaşlılar şehirlerden çıkamıyorlar. Siviller hedef alınıyor. Merkezde bulunan binaları, kiliseleri ve camileri yerle bir ediyorlar. Çok agresif davranıyorlar" dedi.