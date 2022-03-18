Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mariupol'deki tahliye durumunu A Haber'e anlattı | Video

Rusya Ukrayna savaşı 4. haftasında bölgeden gelen acı görüntülerle devam ediyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereshchuk, A Haber'e özellikle felaketin yaşandığı ve savaştan en çok etkilenen Mariupol'le ilgili açıklamalarda bulunuyor. Tahliyelerden bahseden Vereshchuk, bir hastanede 400 kişinin rehin alındığını söyledi.