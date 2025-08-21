Son dakika | Ukrayna lideri Zelenskiy Putin ile görüşecek mi? Barış görüşmeleri için Türkiye'yi işaret etti
Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme şartını açıkladı. Zelenski, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri kesinleşirse Putin ile bir araya gelebileceğini belirtti.
Son dakika... Rusya lideri ile görüşmenin Türkiye, İsviçre ya da Avusturya'da olabileceğini kaydeden Zelenski, "Güvenlik garantileri konusunda anlaşıldığında Putin'le görüşme mümkün" diye konuştu.
