Son dakika: Ukrayna Gizli Servisi müzakere heyeti üyesini öldürdü...

Son dakika haberleri… Rusya Ukrayna savaşında 10'uncu günde şiddetli çatışmalar devam ederken, her iki tarafta da ciddi kayıplar yaşanmaya devam ediyor. İki ülke arasında henüz bir ateşkes sağlanamazken, Ukrayna basınında kan donduran bir iddia ortaya atıldı.

RUS AJANI İDDİASI

Alexander Dubinsky isimli bir parlamenter ve gazetecinin resmi hesabından yaptığı açıklamaya göre Belarus'ta Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerde Ukrayna heyeti üyesi olarak yer alan Denis Kireev, Ukrayna Gizli Servisi tarafından öldürüldü.