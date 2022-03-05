Son dakika: Ukrayna Gizli Servisi müzakere heyeti üyesini öldürdü...

Son dakika haberleri… Rusya Ukrayna savaşında 10'uncu günde şiddetli çatışmalar devam ederken, her iki tarafta da ciddi kayıplar yaşanmaya devam ediyor. İki ülke arasında henüz bir ateşkes sağlanamazken, Ukrayna basınında kan donduran bir iddia ortaya atıldı.
RUS AJANI İDDİASI
Alexander Dubinsky isimli bir parlamenter ve gazetecinin resmi hesabından yaptığı açıklamaya göre Belarus'ta Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerde Ukrayna heyeti üyesi olarak yer alan Denis Kireev, Ukrayna Gizli Servisi tarafından öldürüldü.
Ukrayna'nın müzakere heyetinde bulunan Denis Kireev, vatana ihanetten dolayı Ukrayna Gizli Servisi (SBU) tarafından gözaltına alındığı ve gözaltı sırasında direniş gösterdiği gerekçesiyle istihbarat tarafından vurularak öldürüldüğü iddia edildi.
GİZLİ SERVİS ÖLDÜRDÜ
Müzakere heyetinde yer alan Denis Kireev'in vatana ihanet suçlamaları ve Rus ajanı olmakla suçlanarak gözaltına alınmak istendiği sırada öldürüldüğü iddia edildi.
Ülke basınında yer alan haberlere göre Ukrayna Gizli Servisi tarafından gözaltına alınan Kireev'e, İstihbarat Servisi, direnç gösterdiği iddiasıyla ateş açtı. Kireev'in, açılan ateş sonucu öldürüldüğü bildirildi.
İddialara göre bu gözaltına karşılık verdi ve bu nedenle SBU tarafından açılan ateş sonucunda vurularak öldürüldü.
Belarus sınırında yapılan müzakere görüşmelerinde, Ukrayna Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Kireev'in ismi katılımcı listesinde yer almamıştı. Ancak Ukrayna medyası tarafından servis edilen görüntülerde Kireev'in fotoğraf ve videoda Kiev temsilcilerinin yanındaki masada yer aldığı görüldü.