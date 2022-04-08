Son dakika| Ukrayna’dan flaş açıklama: Rusya sivillerin olduğu tren istasyonunu vurdu

Son dakika haberleri: Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre Rusya, Kramatorsk'taki tren istasyonunu roketlerle vurdu. Alınan ilk bilgilere göre istasyonda siviller vardı. Ukrayna Devlet Demiryolları'ndan yapılan açıklamada, saldırı nedeniyle 30 kişi öldü, 100 kişi de yaralandı.

SİVİLLERİN TAHLİYESİ SÜRÜYOR

Ukrayna Devlet Demiryolu açıklamasının yaptığı son dakika açıklamasında tren istasyonuna 2 Rus roketi isabet etti. Bombardıman altındaki istasyondan sivillerin tahliyesi sürüyor.

BÖLGEYİ TERK ETMEYE ÇAĞRI

Ukraynalı yetkililer, Rus kuvvetlerinin yeni bir taarruz için yeniden toplandıklarını ve Moskova'nın Ukrayna'nın Donbas olarak bilinen ve Rusya ile sınırı olan doğu kesiminde olabildiğince çok toprak ele geçirmeyi planladığını söyledi. Bazı bölgelerdeki yerel yetkililer, hala mümkün ve nispeten güvenli iken sivilleri bölgeyi terk etmeye çağırıyor.

Ayrıntılar geliyor...