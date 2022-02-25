Son dakika: Ukrayna’dan flaş çağrı! Molotof kokteyl detayı şoke etti!

Son dakika haberi… Rusya Ukrayna savaşı ikinci gününde büyük bir şiddetle devam ediyor. Ukrayna'nın doğusunda başlayan Rus saldırıları, bugün oldukça şiddetli bir şekilde başkent Kiev'i hedef almış durumda.

BAŞKENT KİEV ÖLÜMÜN GÖLGESİNDE

Kiev güne ağır bombardıman saldırılarıyla uyandı. Başkenti ele geçirmeye çalışan Rus kuvvetleri hem havadan hem de karadan kente yönelik büyük saldırılar gerçekleştirdi.