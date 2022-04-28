Son dakika: Ukrayna’nın başkenti Kiev’de şiddetli patlama!

Son dakika haberleri... Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Rus kuvvetleri başkent Kiev çevresinden tamamen çekilirken, zaman zaman hava saldırıları gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz dakikalarda Kiev şehir merkezinde iki şiddetli patlama yaşandı ve bir apartman hava saldırısıyla vuruldu.

KİEV BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA!

Yaşanan patlama sonrası olay yerine sağlık ekipleri ile çok sayıda itfaiye sevk edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan vatandaşların olup olmadığına yönelik henüz resmî bir açıklama yapılmazken, Kiev Belediye Başkanı Kliçko, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Kiev'de bulunurken Rusya'nın hava saldırısı ile Kiev'i vurduğunu söyledi.