Son dakika: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şiddetli patlama! | Video

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Son dakika bilgisine göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'in şehir merkezinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın gerçekleştiği binanın roket üretim fabrikası olduğu iddia edildi. Kiev Belediye Başkanı Kliçko, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Kiev'de bulunurken Rusya'nın hava saldırısı ile Kiev'i vurduğunu söyledi.