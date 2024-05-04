Firari Erk Acarer’den ajanlık itirafı! "Haber yapmamı iki birim özellikle istiyor" | Video
Son olarak Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra M7 koduyla gizli tanık yapılan Serdar Sertçelik’i yayına alıp, 15 Temmuz ile ilgili yönlendirme sorular sormaya çalışan firari Erk Acarer’den ajanlık itirafı geldi. Acarer, yaptığı yayında “benim bütün yaptığım haberler, iki birim tarafından özellikle isteniyor. Birincisi Almanya Emniyet Müdürlüğü, diğeri de Alman İçişleri Bakanlığı. Ve üst düzey isteniyor” dedi.
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