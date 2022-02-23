Son dakika: Ukrayna’nın doğusu hayalet şehre döndü! Siviller bölgeyi terk etti

Son dakika haberi… Rusya - Ukrayna krizinin savaşa dönüşmesi artık an meselesi. Haftalardır tırmanan gerilim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin sözde bağımsızlığını tanımasının ardından iyice tırmandı. Rusya'nın Donbas'a asker yığmasını meşrulaştıran Putin'in bu hamlesi, adeta savaşın başladığını ilan etti.
SİVİLLER BÖLGEYİ TERK ETTİ
Donbas'ta gerilimin artmasıyla birlikte bölgeden Rusya'ya tahliye edilen sivillerin ardından kaydedilen yeni görüntüler olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.
Bölgede, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde yaşayan siviller Moskova ile Kiev arasında gerginliğin artması nedeniyle kendileri için belirlenen bölgelere yerleştiriliyor.
Rusya Acil Durumlar Bakan Vekili Aleksandr Çupriyan'ın açıkladığı son verilere göre 40 binin üzerinde sivil, geçici barınaklara alınmış durumda.
Donbas'tan tahliyeler devam ederken, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Khartsyzsk şehrinde hoparlörlerden tahliye merkezlerinin yeri bildiriliyor.
SON DAKİKA! Ukrayna’nın doğusu hayalet şehre döndü! Siviller bölgeyi terk etti | Video
Kaydedilen son görüntülerde, sivillerin terk etmesinin ardından Khartsyzsk'nin adeta hayalet şehre döndüğü görülüyor.