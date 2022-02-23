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Giriş Tarihi: 23.2.2022 13:05 Son Güncelleme: 23.2.2022 13:06

Son dakika: Ukrayna’nın doğusu hayalet şehre döndü! Siviller bölgeyi terk etti

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Ukrayna’nın doğusu hayalet şehre döndü! Siviller bölgeyi terk etti

Son dakika haber… Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusunda bulunan Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin sözde bağımsızlığını tanıdığı açıklayarak bölgede Rus ordusunun harekete geçeceğini söylemişti. Savaş gerilimi tırmanırken yeni kaydedilen görüntülerde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Khartsyzsk kentinde sokakların boşaltıldığı görüldü. Ülkeyi terk eden sivillerin ardından Khartsyzsk, hayalet şehre döndü.

Son dakika haberi… Rusya - Ukrayna krizinin savaşa dönüşmesi artık an meselesi. Haftalardır tırmanan gerilim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin sözde bağımsızlığını tanımasının ardından iyice tırmandı. Rusya'nın Donbas'a asker yığmasını meşrulaştıran Putin'in bu hamlesi, adeta savaşın başladığını ilan etti.

SİVİLLER BÖLGEYİ TERK ETTİ

Donbas'ta gerilimin artmasıyla birlikte bölgeden Rusya'ya tahliye edilen sivillerin ardından kaydedilen yeni görüntüler olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

Bölgede, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde yaşayan siviller Moskova ile Kiev arasında gerginliğin artması nedeniyle kendileri için belirlenen bölgelere yerleştiriliyor.

Rusya Acil Durumlar Bakan Vekili Aleksandr Çupriyan'ın açıkladığı son verilere göre 40 binin üzerinde sivil, geçici barınaklara alınmış durumda.

Donbas'tan tahliyeler devam ederken, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Khartsyzsk şehrinde hoparlörlerden tahliye merkezlerinin yeri bildiriliyor.

SON DAKİKA! Ukrayna’nın doğusu hayalet şehre döndü! Siviller bölgeyi terk etti | Video

Kaydedilen son görüntülerde, sivillerin terk etmesinin ardından Khartsyzsk'nin adeta hayalet şehre döndüğü görülüyor.

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Son dakika: Ukrayna’nın doğusu hayalet şehre döndü! Siviller bölgeyi terk etti
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