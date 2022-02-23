Son dakika: Ukrayna’nın doğusu hayalet şehre döndü! Siviller bölgeyi terk etti

Son dakika haberi… Rusya - Ukrayna krizinin savaşa dönüşmesi artık an meselesi. Haftalardır tırmanan gerilim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin sözde bağımsızlığını tanımasının ardından iyice tırmandı. Rusya'nın Donbas'a asker yığmasını meşrulaştıran Putin'in bu hamlesi, adeta savaşın başladığını ilan etti.