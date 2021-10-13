Son dakika: Ünlü aktör William Shatner’ı taşıyan roket uzaydan döndü

KAPTAN KIRK'ÜN ROKETİ DÖNDÜ

Öte yandan, Ünlü aktör William Shatner'ı taşıyan roket uzay yolculuğunu tamamladı.

SON DAKİKA: Kaptan Kirk uzaya gitti

"DÜNYAYI YENİ BİR PERSPEKTİFTEN GÖRMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Kanadalı aktör, fırlatma öncesi yapılan son röportajında dünyayı yeni bir perspektiften görmeyi dört gözle beklediğini söylemişti.