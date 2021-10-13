Son dakika: Ünlü aktör William Shatner’ı taşıyan roket uzaydan döndü

Shatner'in da aralarında bulunduğu 4 kişilik ekip 10 dakika sürmesi planlanan yolculukta 106 kilometre yüksekliğe ulaştı.
KAPTAN KIRK'ÜN ROKETİ DÖNDÜ
Öte yandan, Ünlü aktör William Shatner'ı taşıyan roket uzay yolculuğunu tamamladı.
SON DAKİKA: Kaptan Kirk uzaya gitti
"DÜNYAYI YENİ BİR PERSPEKTİFTEN GÖRMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"
Kanadalı aktör, fırlatma öncesi yapılan son röportajında dünyayı yeni bir perspektiften görmeyi dört gözle beklediğini söylemişti.
Blue Origin, uzaya ilk insanlı seferini temmuz ayında gerçekleştirdi. Şirketin sahibi Jeff Bezos, o yolculukta, kardeşi Mark Bezos, 18 yaşındaki Oliver Daemen ve 82 yaşındaki eski kadın pilot Mary Wallace Funk ile birlikte uzaya gitti.