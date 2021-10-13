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Giriş Tarihi: 13.10.2021 18:04 Son Güncelleme: 13.10.2021 18:19

Son dakika: Ünlü aktör William Shatner'ı taşıyan roket uzaydan döndü

Son dakika: Ünlü aktör William Shatner’ı taşıyan roket uzaydan döndü

Son dakika haberleri: ABD yapımı Uzay Yolu dizisinde Yıldız Gemisi Atılgan'ın kumandanı Kaptan Kirk rolüyle tanınan ünlü aktör William Shatner'ı taşıyan roket Teksas'tan uzaya fırlatıldı. William Shatner'ı taşıyan roket, 10 dakikalık yolculuğun ardından uzaydan döndü.

Usta oyuncu William Shatner uçuşun ardından uzaya giden en yaşlı kişi unvanının sahibi oldu.

Shatner'in da aralarında bulunduğu 4 kişilik ekip 10 dakika sürmesi planlanan yolculukta 106 kilometre yüksekliğe ulaştı.

KAPTAN KIRK'ÜN ROKETİ DÖNDÜ

Öte yandan, Ünlü aktör William Shatner'ı taşıyan roket uzay yolculuğunu tamamladı.

SON DAKİKA: Kaptan Kirk uzaya gitti

"DÜNYAYI YENİ BİR PERSPEKTİFTEN GÖRMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Kanadalı aktör, fırlatma öncesi yapılan son röportajında dünyayı yeni bir perspektiften görmeyi dört gözle beklediğini söylemişti.

Blue Origin, uzaya ilk insanlı seferini temmuz ayında gerçekleştirdi. Şirketin sahibi Jeff Bezos, o yolculukta, kardeşi Mark Bezos, 18 yaşındaki Oliver Daemen ve 82 yaşındaki eski kadın pilot Mary Wallace Funk ile birlikte uzaya gitti.

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Son dakika: Ünlü aktör William Shatner'ı taşıyan roket uzaydan döndü
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