SON DAKİKA: Kaptan Kirk rolü ile tanınan aktör William Shatner uzaya giden en yaşlı kişi oldu
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Uzay Yolu isimli dizisinde canlandırdığı Kaptan Kirk karakteriyle tanınan William Shatner, Jeff Bezos'un Blue Origin şirketinin roketi ile uzaya çıktı. Kaptan Kirk karakteriyle tanınan William Shatner, uzaya giden en yaşlı kişi oldu.