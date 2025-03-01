SON DAKİKA! Vladimir Zelenskiy'den Donald Trump'a Putin çağrısı: Dünya o görüntüleri konuşmuştu...
Son dakika haberi: Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump'ın kameralar önünde yaşadığı tartışma dünya kamuoyunun 1 numaralı gündem maddesi olarak öne çıktı. Donald Trump'ın sözleri sonrası Avrupa'daki birçok liderden destek mesajı alan Zelenskiy yeni bir açıklama yaptı. Zelenskiy, ABD ve Avrupa'ya mesaj verdi. Donald Trump'a da dikkat çeken bir Putin çağrısında bulundu. İşte son dakika haberinin detayları!
Son dakika haberi: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yaşadığı gerginliğin ardından bir televizyon kanalına röportaj verdi. Zelenskiy, "ABD'nin Ukrayna'ya daha yakın olmasını bekliyoruz" dedi ve gündem yaratacak yeni açıklamalar yaptı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği gergin görüşmenin ardından bir ABD televizyonuna röportaj verdi.
Zelenskiy, Trump'ın Ukrayna-Rusya Savaşı'nı sonlandırma çabalarına saygı duyduğunu belirterek, "Ama dürüst olmak gerekirse bu savaşı bitirmeyi benden daha çok isteyen kimse yok. Ukraynalılar, kendi hayatları ve özgürlükleri için savaşıyor" dedi. Ukrayna lideri Zelenskiy, ABD ile imzalanması beklenen, ancak imzalanmayan kritik mineral anlaşmasına değinirken, güvenlik garantisinin Ukrayna için hayati bir mesele olduğunu vurguladı. Zelenskiy, "Bu anlaşmayı imzalamaya hazırız, ancak güvenlik garantisi Ukrayna için çok hassas bir konu. Ukrayna halkı, ABD'nin bizim yanımızda olduğunu duymak istiyor. ABD, Avrupa ile birlikte Ukrayna'nın savunmasına en çok destek veren ülke oldu. Avrupa da savaşın nasıl durdurulacağını görmek istiyor" ifadelerini kullandı.
"UKRAYNALILAR PUTİN'İN GERİ GELMESİNDEN KORKUYOR"
Zelenskiy, adil ve sürdürülebilir bir barış için güçlü bir konum olmaları gerektiğini belirtti. Zelenskiy, "Barış istediğim için buradayım, Trump'ı bu yüzden ziyaret ettim. Ama Ukraynalılar, Putin'in geri gelmesinden korkuyor. Halkımın güvenlik garantisi istemesi haksızlık değil" diyerek Washington yönetiminden beklentisini dile getirdi. Ukrayna'nın ABD desteği olmadan savaşı sürdürülüp sürdüremeyeceği sorulan Zelenskiy, "Bu, Ukrayna için çok zor olur. Putin, evlerimize girdi, binlerce insanı öldürdü. Onun iyi bir insan olduğunu asla söyleyemem" ifadelerini kullandı.