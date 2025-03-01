SON DAKİKA! Vladimir Zelenskiy’den Donald Trump’a Putin çağrısı: Dünya o görüntüleri konuşmuştu...

Zelenskiy, Avrupa'nın Ukrayna için güçlü bir askeri destek planı hazırladığını belirterek, "Eğer ABD de güvenlik garantisi verirse diplomasi süreci başlayabilir. Ancak Ukrayna'nın Rusya'yı topraklarından atacak kadar silahı ve gücü yok" dedi.

Beyaz Saray'daki gerginliğin planlı olup olmadığı sorulan Zelenskiy, "Bilmiyorum. Gerçekten çok zor bir durumdu, çünkü çok açık ve nettik. ABD ile dostluğumuzu kaybetmek istemiyorum. Ama Ukrayna'ya, kaybedilen hayatlara ve topraklara dair bazı şeyleri düzeltme ihtiyacı duyuyorum. Ukraynalılar, Putin'i affetmek istemiyor" cevabını verdi.

ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın, istifa etmesi gerektiği yönündeki açıklamasını değerlendiren Zelenskiy, "Bu karar yalnızca Ukrayna halkına aittir. Ben üzerime düşeni yapıyorum" diye konuştu.

TRUMP'A PUTİN ÇAĞRISI

Zelenskiy, "Başkan, başkan yardımcısı veya senatörler, önemli değil, büyük politikacılar Ukrayna'nın neredeyse yok olduğunu, askerlerimizin kaçtığını, kahraman olmadıklarını, Ukrayna'nın milyonlarca sivili kaybettiğini, başkanının diktatör olduğunu söylüyor. Ukrayna ve ABD arasındaki dostluğumuz nerede?" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy verdiği tepkinin şahsıyla ilgili olmadığını, nitelendirmelerin "doğru" yapılması gerektiğini işaret etti. Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırganlığı karşısında Ukrayna, ABD ve Avrupa'nın büyük ortaklığını sürdürmesinin önemli olduğunu söyledi.