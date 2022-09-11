Son dakika: Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki üretim faaliyeti tamamen durdu

UKRAYNA'NIN İHTİYAÇLARI

Macron ve Zelenskiy, nükleer tesislerin emniyeti ve güvenliğini garanti etmek için Rus güçlerinin çekilmesi konusunda mutabık kaldı. Açıklamada, Macron'un, Zelenskiy'e savaşın gidişatı ve Ukrayna'nın ihtiyaçları hakkında bilgi aldığı belirtildi.

TARAFLAR BİRBİRLERİNİ SUÇLUYOR

Çarşamba günü ise Ukrayna yönetimi, Avrupa'nın en büyüğü olan tesisin çevresindeki halkın kendi güvenlikleri için alanı terk etmelerini istemişti. Savaş başladığından beri Rusya ve Ukrayna tarafları, birbirlerini nükleer santrali bombalamakla suçluyor.