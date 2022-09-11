SON DAKİKA! Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki üretim faaliyeti tamamen durdu | Video

Zaporijya'dan sorumlu devlet kurumu Energoatam yaptığı son dakika açıklamasında, Ukrayna'da bulunan ve Rusya'nın elinde olan Zaporijya Nükleer Santral'deki operasyonların tamamen durduğunu ifade etti. Ajans aynı zamanda santralin 6. ünitesinin elektrik şebekesi ile bağlantısının da kesildiğini ifade etti.