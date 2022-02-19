Son dakika: Rusya-Ukrayna gerilimi! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Üçüncü Dünya Savaşı’na ihtiyacımız yok

Son dakika haberleri: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yaptığı açıklamada "Üçüncü Dünya Savaşına ihtiyacımız yok. Ukrayna'ya düşen bombalar Avrupa için de bir tehdit." ifadelerini kullandı.

"BARIŞÇIL VE DİPLOMATİK BİR YOL, BİZİM İÇİN İHTİYACIMIZ OLAN YOLDUR"

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Münih'te ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya geldi.

İkilinin gündemi Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gerilim oldu. ABD Devlet Başkanı Joe Biden'a teşekkür eden Zelenskiy, "Barışçıl ve diplomatik yol, bizim ihtiyacımız olan yoldur. Biz bunu 8 yıldır yapıyoruz. Burası bizim toprağımız ve neler olup bittiğini biliyoruz. Tek istediğimiz ülkemize barış getirmek. Müttefikimiz ve ortağımız olarak ABD'ye ve Başkan Biden'a minnettarız" dedi. Kendilerine destek veren ülkelere Rusya'ya yaptırım uygulanması konusunda çağrı yapan Zelenskiy, "Saldırganlıklardan önce yaptırımların barışçıl bir çözüm getireceğine inanıyoruz. Bu nedenle durumu nasıl gördüğümüzü ve neyin işe yarayabileceğini size aktarmak istiyorum. Gücümüze ve ortaklarımızın desteğine inanıyorum" diye konuştu.