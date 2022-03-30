SON DAKİKA: Zelenskiy, Abramovich aracılığı ile Putin’e mektup gönderdi! Aldığı yanıt şaşkına çevirdi: Ona de ki...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mektup gönderdi. Mektubu Rus oligark Roman Abramovich aracılığı ile gönderen Zelenskiy'in aldığı yanıt ise şaşkına çevirdi.
ZELENSKİY, ABRAMOVİCH ARACILIĞI İLE PUTİN'E MEKTUP GÖNDERDİ
The Times of London'da yer alan habere göre; Rus oligark Roman Abramovich bu ayın başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Abramovich'in Moskova'daki görüşmede Putin'e Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin yazdığı bir mektubu ilettiği öne sürüldü.
PUTİN'DEN ŞAŞKINA ÇEVİREN YANIT: ONA DE Kİ...
Ancak, iddiaya göre Putin, Abramovich'ten Zelenskiy'e "notu çöpe atacağını" söylemesini istedi.
"ABRAMOVİCH'İ YAPTIRIM LİSTESİNE ALMAYIN"
Bununla birlikte, geçtiğimiz günlerde Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Joe Biden'dan, Abramovich'in "Rusya ile arabuluculuk yapabilir" gerekçesiyle yaptırım listesine alınmamasını istediği öne sürülmüştü.