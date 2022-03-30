SON DAKİKA: Zelenskiy, Abramovich aracılığı ile Putin’e mektup gönderdi! Aldığı yanıt şaşkına çevirdi: Ona de ki...

ZELENSKİY, ABRAMOVİCH ARACILIĞI İLE PUTİN'E MEKTUP GÖNDERDİ

The Times of London'da yer alan habere göre; Rus oligark Roman Abramovich bu ayın başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Abramovich'in Moskova'daki görüşmede Putin'e Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin yazdığı bir mektubu ilettiği öne sürüldü.