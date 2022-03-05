SON DAKİKA: Zelenskiy bu sözlerle seslendi: Ruslar kaybedecek! Buna karşı kimse duramaz...

"BUGÜN CUMARTESİ AMA SAVAŞTA BUNUN BİR ANLAMI YOK"

Saldırıların 10'uncu gününde 'milli savaş'ın devam ettiğini vurgulayan Zelenskiy, "Vatanımızı 7-24 savunuyoruz. Her gün ve gece sonsuz gibi gözüküyor. Bugün cumartesi ama bu bize bir şey ifade etmiyor. Savaşta cumartesi, pazartesi ya da perşembe gibi aynı. Bütün bu günler bizim için eşit çünkü her gün aynı şekilde vatanımızı savunmaya çalışıyoruz. Vatanımız bu konuda hafta sonu, izin bilmiyor ve takvime çok bakmıyoruz sadece zafere doğru ilerliyoruz. Dün Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştüm. Bunun için onlara minnettarım. dedi.