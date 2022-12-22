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Giriş Tarihi: 22.12.2022 00:49 Son Güncelleme: 22.12.2022 01:08

SON DAKİKA | Zelenskiy ve Joe Biden'dan ABD'de ortak basın toplantısı

Son dakika haberi: Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Joe Biden Washington'da ortak basın toplantısı düzenledi. Biden, Putin'in savaşı durdurmak istemediğini ifade ederken, Zelenskiy de ABD'nin yeni askeri yardımı için teşekkür ederek, bugünkü ziyaretinin tarihi nitelikte olduğunu vurguladı.

SON DAKİKA | Zelenskiy ve Joe Biden’dan ABD’de ortak basın toplantısı

Son dakika haberi... Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy savaşın başından bu yana ilk kez yurtdışına çıktı ve ABD'yi ziyaret etti. Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

'PUTİN SAVAŞI DURDURMAK İSTEMİYOR'

ABD Başkanı Joe Biden, hiçbir zaman Ukrayna'yı yalnız bırakmadıklarını bildirdi. Biden, Ukrayna'nın çok kritik savaşları kazandığı mesajını vererek, "Putin savaşı durdurmak istemiyor" sözlerini kullandı.

'TARİHİ ZİYARET' VURGUSU

Ukrayna lideri Zelenskiy, ABD'ye yaptığı ziyaretin tarihi nitelikte olduğunu söyleyerek, "Biden'a adımları için teşekkür ediyorum" dedi. Zelenskiy, ABD'nin bugünkü Patriot desteği ile birlikte 45 milyar dolara yakın yardımı için de minnettarlığını ifade etti.

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SON DAKİKA | Zelenskiy ve Joe Biden'dan ABD'de ortak basın toplantısı
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