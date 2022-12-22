SON DAKİKA | Zelenskiy ve Joe Biden'dan ABD'de ortak basın toplantısı | Video

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Zelenskiy ve Biden arasındaki ikili görüşme başladı | Video 22.12.2022 | 00:33
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD'de | Video 21.12.2022 | 23:38
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160 kişiyi 1 milyon lira dolandırdılar: 31 gözaltı | Video 21.12.2022 | 21:12
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Çarşı esnafı otomobildeki yangını büyümeden söndürdü | Video 21.12.2022 | 20:20
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Biri darp etti, diğeri sokak ortasında silahla vurdu | Video 21.12.2022 | 19:25
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Kontrplak fabrikasında yangın! | Video 21.12.2022 | 18:13
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Başkan Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile bir araya geldi | Video 21.12.2022 | 18:03
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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: "Asgari ücreti yarın açıklayacağız" | Video 21.12.2022 | 12:41
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Başkan Erdoğan'dan Koca Yusuf'u getiren ekibe tebrik | Video 21.12.2022 | 11:09
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Son dakika haberi: Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Joe Biden Washington'da ortak basın toplantısı düzenledi. Biden, Putin'in savaşı durdurmak istemediğini ifade ederken, Zelenskiy de ABD'nin yeni askeri yardımı için teşekkür ederek, bugünkü ziyaretinin tarihi nitelikte olduğunu vurguladı.