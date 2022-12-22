SON DAKİKA | Zelenskiy ve Joe Biden'dan ABD'de ortak basın toplantısı | Video

Son dakika haberi: Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Joe Biden Washington'da ortak basın toplantısı düzenledi. Biden, Putin'in savaşı durdurmak istemediğini ifade ederken, Zelenskiy de ABD'nin yeni askeri yardımı için teşekkür ederek, bugünkü ziyaretinin tarihi nitelikte olduğunu vurguladı.