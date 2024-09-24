Son seçim anketi: Harris ile Trump arasındaki fark 1 puan

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, CNN'in SSRS ile 19-22 Eylül tarihlerinde telefonla ve çevrim içi olarak ülke genelinde 2 bin 74 kayıtlı seçmenle yaptığı anket Harris ile Trump'ın seçmen nezdindeki son durumunu ortaya koydu.

Ankete göre, Harris yüzde 48 düzeyinde oy alırken, Trump yüzde 47 ile rakibini çok az farkla takip ediyor.

Liberteryen aday Chase Oliver'ın yüzde 2 civarında oy aldığı ankete göre, Yeşil Parti adayı Jill Stein de yüzde 1 ile son sırada yer aldı.