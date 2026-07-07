SON DAKİKA| Şam’da korku dolu anlar: Macron’un oteli yakınında patlama! Saldırının arkasında kim var?

Suriye'nin başkenti Şam'da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konaklamasının planlandığı otelin yakınında patlayıcı düzenekler infilak etti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, patlamaların ardından bölge güvenlik çemberine alınırken çok sayıda yol ulaşıma kapatıldı. Reuters muhabiri, art arda patlama sesleri duyulduğunu ve olay yerinden yoğun duman yükseldiğini aktardı.

Patlamaların nedeni ve olası can kaybına ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

Suriye medyası, patlama esnasında Macron'un, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildiğini belirtti.