Sosyal medyayı sallayan görüntüler! Macron eşinden tokat yedi

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde Hanoi'ye inen uçağın kapısının açılmasıyla kırmızı ceketli kişinin eliyle Macron'a tokat attığı görülüyor. Kameraları fark eden Macron ise gülümseyerek el sallıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi first lady Brigitte Macron, resmi ziyarette bulunmak için Vietnam'a gitti. İkili uçaktan indikleri sırada tartışma yaşarken, o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

"ÇİFTLER ARASINDA SIRADAN KAVGA"

Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberinde Elysee Sarayı'nın verdiği demeçte görüntülerin asılsız olduğunun iddia edildiği ancak Macron'un yakın çevresinin görüntüyü "çiftler arasında sıradan bir kavga" yerine "suç ortaklığı anı" olarak değerlendirdiği belirtildi.

Macron'un çevresinden bir kaynak da görüntülere ilişkin açıklamasında, "Başkan ve eşinin seyahat öncesi gülerek rahatladıkları bir andı. Komplo teorisyenlerine üzerinde düşünecekleri bir şey vermeye yetmedi." ifadelerini kullandı.