Fransa Cumhurbaşkanı Macron eşinden tokat yedi | Video
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un resmi ziyaret için gittiği Vietnam'ın başkenti Hanoi'de eşi Brigitte Macron ile uçaktan inişleri esnasında çekildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde kırmızı ceket giyen kişinin Brigitte Macron olduğu ve eşine tokat attığı görülüyor.
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