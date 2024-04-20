Soykırım altında 200 gün

Batı ülkelerinin güdümündeki uluslararası sistem Siyonist İsrail rejimi nedeniyle bir kez daha sınıfta kaldı. Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 34 bin 49 cana kıydı. ABD ve Batılı ülkelerin tam desteğini alan İsrail, geride kalan 197 güne sayısız katliam sığdırdı. Gelinen son noktada ise akıllarda cevaplanamayan birçok soru işareti var. Örneğin Gazze kaderine mi tek edilecek? Filistinli masumların yaraları nasıl sarılacak? Gazze Kasabı Netanyahu bu vahşetin hesabını verecek mi? İsrail'in nihai hedefi ne? Ya da çatışmalar bölgeye yayılır mı? Haberimizde bu soruların cevabını aradık...Burası Akdeniz kıyısındaki bir sahil kesidi. Hamas'ın kontrolünde. 365 kilometrekarelik alan. 2.3 milyon Filistinli yaşıyor. İsrail buraya 18 yıldır karadan, havadan ve denizden abluka uyguluyordu. Dünyanın en büyük açık hava hapishanesiydi. 7 Ekim'den bu yana ise dünyanın en büyük mezarlığına dönüştü. İsrail, Gazze Şeridi'ndeki evlerin 3'te 2'sini yok etti. Geriye sadece Refah kaldı. İsrail, "Hamas'ı bitireceğinden" söz ediyordu. Ancak gelinen noktada Hamas hâlâ hem askeri hem de siyasi olarak ayakta. İsrail, bölgeyi süresiz işgal etmek istiyor. Filistinlileri sürgün etmenin peşinde. Ancak başta Türkiye olmak üzere çok sayıda ülke, Filistinlilerin topraklarında kalmasından taviz vermiyor. ABD ve Batı ise Gazze'nin bundan sonraki yönetimi için Hamas'sız ve silahsız bir Filistin teknokrat yönetiminden söz ediyor. Özetle gelinen noktada ise kıyılan 34 bin can var ama Gazze Şeridi'nin akıbeti hâlâ belirsiz.Refah kenti Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunuyor. Bir havalimanının yarısı büyüklüğünde bir yer burası. Mısır sınırında. 1.9 milyon Filistinlinin son sığınağı. İsrail burayı da yok etme niyetinde. Hâlihazırda son günlerde saldırılarını ve kuşatmasını artırdı. Ancak çok sayıda ülke İsrail'e "Katliamdan uzak dur" çağrıları yapıyor. Uzmanlara göre İsrail'in Refah'a yönelik son saldırı dozu Tel Aviv'in yeni dönemde uluslararası sistemde karşılaşacağı muameleyi de belirleyecek. Ancak tüm baskılara rağmen İsrail'in Refah'a saldırmasına kesin gözüyle bakılıyorİşgalci İsrail, 7 Ekim'de Hamas'ı bahane ederek ve arkasına Batı'yı alarak Gazze Şeridi'ni yerle bir etti. Filistinlilere göre İsrail için Gazze sadece bir adım. Filistin topraklarında işgal etmedikleri yer kalmadı. Gazze Şeridi'ni tamamen yok edip bir sonraki hedeflerinin Mescid-i Aksa'yı yıkmak olduğunu dile getiriyorlar. İsrail arka planda yıllardır Doğu Kudüs'te adım adım Yahudileştirme politikaları yürütüyor. Fanatik Yahudilerden oluşan örgütlerin nihai amacı Kubbet-üs Sahra dâhil Mescid-i Aksa'yı yıkmak ve kendi mabetlerini inşa etmek.Filistin Yönetimi'ne göre 193 Birleşmiş Milletler üyesinden 137'si hâlihazırda devletlerini tanıyor. Birleşmiş Milletler'in Filistin devletini tanıması önerisiyle Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada geçtiğimiz gün ABD veto kullanarak Filistinlilerin kuruluşa tam üyeliğini engelledi. Ancak çok sayıda Avrupa ülkesi Filistin'i tanımaya hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde Filistin'in devlet olarak tanınması bekleniyor. Avrupa Birliği'nde son olarak İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya, benzer adımı atma sinyali verdi.1 Nisan, 13 Nisan ve 19 Nisan... Bu üç tarihte dünya nefesini tuttu. İran ile İsrail birbirini hedef aldı. Ancak uzmanlara göre iki ülke arasındaki direkt hedef alma süreci bitti. Vekâlet savaşı ve kozlarını başka ülkede paylaşma dönemine yeniden girildi. Bundan sonra Irak, Suriye, Yemen ve Lübnan gibi ülkelerde tarafların dolaylı şekilde karşı karşıya gelmesi bekleniyor.Uzmanlaragöre İsrail, çatışma ortamını Gazze Şeridi'nin dışına taşımak istiyor. İran'a saldırarak Tahran yönetiminin sınırlarını ölçtüler. Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini ve Suriye rejimini de yine bölgenin nabzını ölçmek için hedef aldıklarını düşünülüyor. Yapılan yorumlara göre İsrail'in Filistin'den sonraki hedefi Lübnan sınırındaki Hizbullah'ın kontrol alanları olabilir. Burada bir tampon bölge kurmak istedikleri konuşuluyor. Ancak İsrail'in "kutsal topraklar" ütopyasıyla Lübnan ile de sınırlı kalmayacağını düşünenler de var.