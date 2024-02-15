Soykırım sürüyor

İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 87 artarak, 28 bin 663'e yükseldi. Katil İsrail bir yandan binlerce sivilin sığındığı Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne saldırılarını artırırken diğer taraftan 1.5 milyondan fazla Filistinlinin bulunduğu Refah'a da saldırıyor. Gazze'de, yakın çevresinde 25 bin Filistinlinin yaşadığı Avrupa Hastanesi'nde iki hafta görev aldıktan sonra ülkesine dönen Fransız acil servis doktoru Khaled Benboutrif ise yaşadıklarını Anadolu Ajansı'na anlattı.Aralarında 7 Fransız'ın da yer aldığı 21 kişilik sağlık personeli heyeti, ocak ayı sonunda Gazze'ye giderek 3 hastanede görev aldı. Fransa'ya 6 Şubat'ta geri dönen acil servis doktoru Benboutrif, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki bölgede "soykırımın" devam ettiğini söyledi. Fransız doktor, Gazzelilerin çektikleri onca şeye rağmen çok onurlu davrandıklarını vurguladı ve "En dikkat çekici olan keskin nişancı atışları. Pek çok insan keskin nişancılar tarafından kafasından vuruldu. Ne yaptıkları, ne oldukları fark etmeksizin Gazzeli olduğu için kadın, yaşlı, çocuklar hedef alınıyor" dedi. Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor ise İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sürdürerek Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) tedbir kararlarını ihlal ettiğini söyledi.FilistinSağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ni zorla tahliye ettirmesinin "insani felakete yol açacağı" uyarısında bulundu. İsrail, haftalardır kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesi'ne dün yine saldırdı. Hastaneye 10 bin sivil sığınmış durumda. Ayrıca 400 sağlıkçı ile yüzlerce yaralı da bulunuyor.