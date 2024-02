Soykırımda ikinci aşama: Açlıktan ölümler başladı

azze'de masum sivillere yönelik soykırım tüm hızıyla süsüyor. İsrail ordusunun bombardımanlarına açlık ve salgın hastalık silahları da eklendi. Gazze'nin güneyindeki Refah'a sıkıştırılan 1,5 milyon Filistinli dışında kuzey Gazze'de 700 bin Filistinli açlıkla boğuşuyor. Son olarak iki aylık bir bebek yetersiz beslenmeden dolayı ölürken İsrail gıda ve ilaç konvoylarından oluşan yardımları engellemeye devam ediyor. Kuzey Gazze'den bir Filistinli, açlıktan ölümlerin katlanarak artacağını söyledi. İsmini vermek istemeyen Gazze sakini, şunları aktardı: "İşler zor. Herhangi bir şeyi, hatta şeker, tuz ve pirinç gibi basit şeyleri bile elde etmek çok zor.Onları her yerde, eski dükkânlarda ve terk edilmiş evlerde bile aramaya devam ediyoruz. Bunları mağazalarda bulduğumuzda çılgın fiyatlarla satılıyor. Yaklaşık dört gün önce 800 çuval buğday un geldi. Kuzey Gazze'de 700 bin kadar insan var. Herkese birer kilo düştü. Bir hafta daha böyle kalırsak, sanırım insanların topluca açlıktan öldüğünü görmeye başlayacağız. " Aldıkları bir kilo unu mısır ve soya unuyla karıştırdıklarını söyleyen Gazzeli, "Yemeklerin tadının nasıl olduğunu tamamen unuttum. Durum çok kötü ve her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Kıtlığın da ötesinde. O kadar zayıfladım ki. Ben sağlıklı bir adamdım. Atlara binerdim ve koşardım. Artık kendimi çok yorgun hissetmeden merdivenleri bile çıkamıyorum. Yemeğin tadının nasıl olduğunu tamamen unuttum. Bombalardan ölmek bu açlıktan ölmekten iyidir. Yabani otları yemeye başladık" diye konuştu. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bombalardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırı planı için hafta başı kabineyi toplayacağını açıkladı.Filistin sağlık bakanlığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de en az 29 bin 692 Filistinlinin öldürüldüğünü, 69 bin 879'dan fazla kişinin de yaralandığını bildirdi. İsrail saldırılarında son 24 saatte en az 86 Filistinli hunharca katledildi. Bakanlık son güncellemesinde çok sayıda kurbanın enkaz altında kaldığını ve ambulanslarla ulaşılamadığını da ekledi.11 yaşındaki Rahaf el-Mukayyed Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki evlerinin enkazından dünyaya seslendi. Dünyanın Gazze'de yaşananlara ses çıkarmamasına tepki gösteren Rehaf, İslam aleminin ramazan ayına hazırlandığı şu günlerde Gazze halkının açlıktan öldüğünü söyledi. Rahaf, "Sizler sahur ve iftar yapacaksınız. 'Hangi yemeği yesek' diye düşüneceksiniz. Biz ise açız. Bize bugün yardım etmeyecekseniz ne zaman edeceksiniz?" dedi.İsraıl'de Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı öfke büyüyor. On binlerce İsrailli, Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesi, Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçim talebiyle başta başkenti Tel Aviv olmak üzere çok sayıda bölgede sokaklara döküldü. Göstericiler, Netanyahu'ya hitaben, "Sen baştasın, sen suçlusun", "Herkes biliyor ki sen suçlusun", "Seçimler hemen" sloganları attı. İsrail polisi, göstericilere atlı birlik ve TOMA ile müdahale etti. Polis, İsrailli esirlerin ailelerinin bulunduğu gruba karşı da güç kullandı. İsrail polisi ile göstericiler arasında sıkça arbede yaşandı. 21 gösterici gözaltına alındı.