Soykırımı karartma hamlesi

İşgalci İsrail kuvvetleri, kana doymuyor. Arkasına ABD ve Avrupa'nın desteğini alan katil İsrail devleti, 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'nde soykırım yapıyor. Önceki gece ise şimdiye kadarki en şiddetli hava saldırılarını yaptılar. 22 gündür Gazze'nin elektrik, su, yakıt, ilaç ve gıda erişimini kesen İsrail, son saldırılarında telefon ve internet gibi tüm iletişim ağlarını da kopardı. 2.3 milyon Gazzelinin dış dünya ile bağlantısının tamamen kesilmesinin ardından işgalci ordunun 100'den fazla uçağı, havadan 150'den fazla noktayı hedef aldı. Üstelik katliam, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ezici bir çoğunlukla "acil ateşkes" kararının çıktığı saatlerde gerçekleştirildi.Gece boyu denizden Gazze'ye ateş yağdırılırken İsrail ordusu tanklarla da karadan Gazze'nin kuzeyine saldırdı. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail Gazze'nin kuzeyini topçu ateşiyle de vurdu. Yüzlerce ev yerle bir oldu. İsrail uçakları Eş-Şati ve Nuseyrat mülteci kampları ile Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Gazze'nin doğusundaki evleri hedef aldı. Gazze'de dün sabah da patlamalar devam etti. Havanın aydınlanmasıyla yıkım gözler önüne çıktı. Filistin medyasına göre Kassam Tugayları da İsrail'in kara saldırısına Kornet füzeleriyle karşı koydu. İsrail ordu sözcüsü dün yaptığı açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri hâlâ Gazze'de" dedi. AFP'ye konuşan Hamas sözcüsü, "Binlerce ev daha hasar gördü" dedi ve yoğun bombardımanların kuzey Gazze'nin "manzarasını değiştirdiğini" sözlerine ekledi. Katliam gecesinde kaç Filistinlinin hayatını kaybettiği henüz tespit edilmedi. Neredeyse dakikada bir füzenin düştüğü bölgede yüzlerce kişinin enkaz altında kaldığı düşünülüyor. Han Yunus'taki gazeteci Rüşdi Abualouf, "Gazze'de tam bir kaos ve panik var. Bombardıman daha önce hiç görmediğimiz ölçekteydi" diyerek vahşet gecesini anlattı. İsrail tarafı, Hamas'ın hava gücü komutanı İsam Ebu Rukbe ile Gazze Şehri Tugayı'nın deniz güçleri komutanı Ratib Ebu Suheyban'ı öldürdüğünü iddia etti.İsrail, Gazze'ye gece yarısı saldırısında Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresini hedef aldı. Yardım kuruluşu Oxfam'dan, "Hastaneleri hedef almanın hiçbir haklı nedeni yoktur" uyarısı yayınlandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'ye saldırılarında 3 bin 595'i çocuk, 1726'sı kadın 7 bin 703 kişinin öldüğünü, 19 bin 734 kişinin de yaralandığını duyurdu.DÜNYANIN en zengin insanı ve X sosyal medya platformu sahibi Elon Musk, kendi hesabından yaptığı paylaşımda ABD yayılmacılığını tiye aldı. Öte yandan Musk, X platformu üzerinden yapılan milyonlarca paylaşımın ardından Gazze'deki resmi kuruluşlara Starlink üzerinden internet desteğinin verileceğini duyurdu. Musk, "BM'yi ve uluslararası alanda tanınan diğer yardım gruplarını destekleyeceğiz" dedi.GAZZE'DE tutulan rehinelerin aileleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanını yoğunlaştırdığı önceki geceyi "büyük endişe" içinde geçirdiklerini açıkladı. Aileler, İsrail Savunma Bakanı ve savaş kabinesi üyelerini acil görüşmeye çağırdı. Hamas'ın elinde 224 rehine bulunuyor.