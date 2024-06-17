Soykırımın gölgesinde namaz

Gazzeliler, Ramazan Bayramı'ndan sonra Kurban Bayramı'na da açlık, kıtlık, ölüm ve yerle bir edilen evlerinin enkazlarıyla girdi. Terör devleti İsrail bayram günü de saldırılarına devam etmesine rağmen Gazzelilerin bayram sevincini, direniş azmini ve geleceğe dair umutlarını kıramıyor. Gazzeliler İsrail füzeleriyle yok edilen camilerin yıkıntıları arasında bayram namazlarını kılarken kadınlar ise evlerinin enkazları üzerinde çocuklar için geleneksel kurabiyeler pişirdi. Filistinliler, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta, İsrail hava saldırılarında yıkılan Rahma Camii kalıntılarının arasında Bayram namazını kıldı.Namazdan önce ve sonra ise İsrail ordusu ölüm kusmaya devam eetti. Yüzlerce ailenin mahsur kaldığı Suudi mahallesi ve Tel as-Sultan da dahil olmak üzere Refah'ın batı bölgelerine füzelerle saldırdı. Saldırılar birçok evi ve kamu tesisini tahrip ederek insanları paniğe sürükledi.Gazze'nin orta bölgesinde, özellikle doğudaki Deyr el-Balah'ta topçu bombardımanı nedeniyle bir çok ev enkaza döndü. İsrail, kalan alt yapıyı da yok eden saldırılar gerçekleştiriyor. Bu saldırılarla insanların ayrılmasını sağlayarak bölgeyi insansızlaştırmaya çalışıyor. Ancak İsrail ne yapsa da Gazzelilerin iradesini kıramıyor. Gazze'nin kuzey kesiminde çoğu yakınlarını kaybetmiş ve evleri yıkılmış yas içindeki yüzbinlerce insan sadece öngörülemeyen bombalar ve evlerine yapılan rastgele saldırılarla mücadele etmekle kalmıyor, aynı zamanda tahrip edilen alt yapı ve yıkılan hastaneler nedeniyle susuzluk, açlık, kıtlık ve salgın hastalıklarla da mücadele ediyor.Evlerinin enkazı üzerinde kurabiye pişiren Gazzeli kadınlar, "Ramazan Bayramı'nı kutlayamadık. Kurban Bayramı'nda da ne kurbanlık var ne de et. Biz de eldeki basit imkanlarla kake (kurabiye) yaparak bayramın geldiğini hissedelim istedik. Herkes geleceğe dair hayal kurar biz ise eski hayatımıza dönmenin hayalini kuruyoruz"diye konuştu.