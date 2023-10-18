Sözün bittiği yer

Gazze'de artan ölü sayısınedeniyle mezarlıklardaboşyer kalmadı.Filistinlilerinnaaşları briketdöşenerek yapılanmezarlara defnediliyor.Reuters fotoğraf ajansı,İsrail'in öncekigün Han Yunus kentinedüzenlediğihava saldırısındaölen bir çocuğuncansız bedeninehastane morgundasarılarakağlayananneninyürek dağlayangörüntüsünüpaylaştı.Amerikan CNN televizyonu, İsrail Ordusu'nun evlerini boşaltmaya zorladığı Filistinli aileleri de yolda bombaladığını duyurdu. Acrami ailesinin fertlerine ait cansız bedenler bölgeden kamyon kasasında çıkarıldı. Aynı aileden 32 yaşındaki yeğen Raci Acrami, bir İsrail askerlerinin "Hepiniz güneye doğru gidin. Sen ve tüm aile üyelerin. Tüm eşyalarını topla ve oraya doğru ilerle" dediği kaydı dinletti.Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El-Kassam Tugayları'nın sözcüsü, ellerinde 200 ila 250 kadar rehine olduğunu, şartlar sağlandığında serbest bırakacaklarını duyurdu. Kassam Tugayları tarafından yayınlanan videoda da İsrailli kadın esirin tedavi görüntüleri yer aldı. "Birçok farklı milletten rehinemiz var. Onlar bizim misafirimiz" mesajı paylaşıldı.Hamas'ın7 Ekim'de Aksa Tufanı Operasyonu başlatmasının ardından Gazze Şeridi'ni abluka altına alan ve masum sivilleri katleden işgalci İsrail askerlerinin yeni skandal görüntüleri ortaya çıktı. Üç koldan saldırdıkları Gazze'ye kara harekâtı hazırlığında olan İsrail askerleri müzik eşliğinde dans etti. Söz konusu skandal görüntüler büyük tepki çekti.