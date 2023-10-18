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Giriş Tarihi: 18.10.2023

Sözün bittiği yer

Sözün bittiği yer
Gazze'de artan ölü sayısı nedeniyle mezarlıklarda boş yer kalmadı. Filistinlilerin naaşları briket döşenerek yapılan mezarlara defnediliyor. Reuters fotoğraf ajansı, İsrail'in önceki gün Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında ölen bir çocuğun cansız bedenine hastane morgunda sarılarak ağlayan annenin yürek dağlayan görüntüsünü paylaştı.

SÜRGÜNE ZORLADIKLARI AİLELERİ YOLDA VURDULAR
Amerikan CNN televizyonu, İsrail Ordusu'nun evlerini boşaltmaya zorladığı Filistinli aileleri de yolda bombaladığını duyurdu. Acrami ailesinin fertlerine ait cansız bedenler bölgeden kamyon kasasında çıkarıldı. Aynı aileden 32 yaşındaki yeğen Raci Acrami, bir İsrail askerlerinin "Hepiniz güneye doğru gidin. Sen ve tüm aile üyelerin. Tüm eşyalarını topla ve oraya doğru ilerle" dediği kaydı dinletti.

HAMAS'TAN ESİR AÇIKLAMASI
HEPSİ MİSAFİRİMİZ, ŞARTLAR OLUŞUNCA SERBEST BIRAKACAĞIZ
Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El-Kassam Tugayları'nın sözcüsü, ellerinde 200 ila 250 kadar rehine olduğunu, şartlar sağlandığında serbest bırakacaklarını duyurdu. Kassam Tugayları tarafından yayınlanan videoda da İsrailli kadın esirin tedavi görüntüleri yer aldı. "Birçok farklı milletten rehinemiz var. Onlar bizim misafirimiz" mesajı paylaşıldı.

KATLİAM DANSI
Hamas'ın 7 Ekim'de Aksa Tufanı Operasyonu başlatmasının ardından Gazze Şeridi'ni abluka altına alan ve masum sivilleri katleden işgalci İsrail askerlerinin yeni skandal görüntüleri ortaya çıktı. Üç koldan saldırdıkları Gazze'ye kara harekâtı hazırlığında olan İsrail askerleri müzik eşliğinde dans etti. Söz konusu skandal görüntüler büyük tepki çekti.
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Sözün bittiği yer
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