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Giriş Tarihi: 28.12.2022 12:47 Son Güncelleme: 28.12.2022 12:57

SpaceX uzaya yeni Starlink uydusu gönderdi

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, uzaya yeni Starlink uydusu gönderdi. Yeni nesil uydular Falcon 9 roketi ile uzaya gönderildi.

SpaceX uzaya yeni Starlink uydusu gönderdi

Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, uzaya yeni bir uydu gönderdi. Yeni nesil internet uydusu Starlink, Falcon 9 roketi ile Florida'daki Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatıldı.

Falcon 9 roketinin üst bölümünün kalkıştan yaklaşık 15 dakika sonra Starlink uydularını yörüngeye sorunsuz bir şekilde ulaştırması bekleniyor.

STARLİNK NEDİR?

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem.

Musk'ın şirketi SpaceX'in yörüngede bulunan 3 bin 200'den fazla Starlink uydusu, dünyanın en uzak yerlerine yüksek hızda ve geniş bantlı internet sağlıyor.

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

SpaceX uzaya yeni Starlink uydusu gönderdi | Video

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SpaceX uzaya yeni Starlink uydusu gönderdi
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