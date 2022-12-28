Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, uzaya yeni bir uydu gönderdi. Yeni nesil internet uydusu Starlink, Falcon 9 roketi ile Florida'daki Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatıldı.
Falcon 9 roketinin üst bölümünün kalkıştan yaklaşık 15 dakika sonra Starlink uydularını yörüngeye sorunsuz bir şekilde ulaştırması bekleniyor.
STARLİNK NEDİR?
Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem.
SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.
SpaceX uzaya yeni Starlink uydusu gönderdi | Video