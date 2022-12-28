Video Dünya SpaceX uzaya yeni Starlink uydusu gönderdi | Video
SpaceX uzaya yeni Starlink uydusu gönderdi | Video

SpaceX uzaya yeni Starlink uydusu gönderdi | Video

28.12.2022 | 12:41

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Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, uzaya yeni Starlink uydusu gönderdi. Yeni nesil uydular Falcon 9 roketi ile uzaya gönderildi.

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