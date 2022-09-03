SSCB’nin son lideri Mihail Gorbaçov’a veda! On binler akın etti…

Eski Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı 91 yaşındaki Mihail Gorbaçov, ağır ve uzun bir hastalıktan sonra hayatını kaybetmişti. Salı günü Gorbaçov için gerçekleştirilen veda töreni, bugün başkent Moskova'da başladı.
Gorbaçov için yapılan veda töreni, daha önceki Sovyet liderlerinin yasının tutulduğu, Kremlin'in görüş alanındaki Sendikalar Evi Sütun Salonu'nda gerçekleştiriliyor.
Devam eden törende ayrıntılar da gelmeye başladı.Tabut taşıyıcıları, Gorbaçov'un üç renkli Rus bayrağına sarılı ahşap tabutunu kaldırarak salonun ortasına yerleştirirken arka planda "Schindler'in Listesi" filminden bir müzik çaldı.
Törende Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olmayı ise dikkatleri üzerine çekti.
Gorbaçov'un ölüm haberini almasının ardından Moskova Merkez Klinik Hastanesi'ne giderek Gorbaçov'a son görevini gerçekleştiren Putin, bir buket kırmızı gülü Gorbaçov'un tabutuna koyarak veda etmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Kaliningrad Bölgesi'ne yapacağı ziyaretten önce hastanede Gorbaçov'la vedalaştığını ve çalışma programı nedeniyle 3 Eylül'deki cenaze törenine katılamayacağını belirtmiş, ancak törenin devlet unsurları içereceğini de sözlerine eklemişti.
MİHAİL GORBAÇOV KİMDİR?
Mihail Gorbaçov, 1985'ten 1991'e kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) en yüksek yönetim organı olan Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesinin genel sekreterliğini yürüttü.
1990'da yapılan reformla devlet başkanlığı sistemine geçildi. Yüksek Sovyet Meclisinde yapılan oylamada Gorbaçov, SSCB Devlet Başkanı seçildi. Gorbaçov, 1990'dan 1991'e kadar SSCB'nin devlet başkanlığını yaptı.