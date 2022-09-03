Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri SSCB’nin son lideri Mihail Gorbaçov’a veda! On binler akın etti…
Giriş Tarihi: 3.9.2022 14:07 Son Güncelleme: 3.9.2022 14:21

SSCB’nin son lideri Mihail Gorbaçov’a veda! On binler akın etti…

SSCB’nin son lideri Mihail Gorbaçov’a veda! On binler akın etti…

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov 91 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ağır ve uzun bir hastalıktan sonra hayatını kaybeden Gorbaçov’un naaşı, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Kremlin'in görüş alanındaki Sendikalar Evi Sütun Salonu'nda halka açık bir uğurlamayla gerçekleşen cenaze töreninde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in olmayışı ise dikkatleri çekti.

Eski Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı 91 yaşındaki Mihail Gorbaçov, ağır ve uzun bir hastalıktan sonra hayatını kaybetmişti. Salı günü Gorbaçov için gerçekleştirilen veda töreni, bugün başkent Moskova'da başladı.

Gorbaçov için yapılan veda töreni, daha önceki Sovyet liderlerinin yasının tutulduğu, Kremlin'in görüş alanındaki Sendikalar Evi Sütun Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Halka açık bir uğurlamayla gerçekleştirilen tören için on binlerce kişi başkentin sokaklarını doldurdu. Gorbaçov'a son bir veda için sıraya giren binlerce kişi, eski SSCB lideri için gözyaşı döktü.

Devam eden törende ayrıntılar da gelmeye başladı.Tabut taşıyıcıları, Gorbaçov'un üç renkli Rus bayrağına sarılı ahşap tabutunu kaldırarak salonun ortasına yerleştirirken arka planda "Schindler'in Listesi" filminden bir müzik çaldı.

Törende Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olmayı ise dikkatleri üzerine çekti.

Gorbaçov'un ölüm haberini almasının ardından Moskova Merkez Klinik Hastanesi'ne giderek Gorbaçov'a son görevini gerçekleştiren Putin, bir buket kırmızı gülü Gorbaçov'un tabutuna koyarak veda etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Kaliningrad Bölgesi'ne yapacağı ziyaretten önce hastanede Gorbaçov'la vedalaştığını ve çalışma programı nedeniyle 3 Eylül'deki cenaze törenine katılamayacağını belirtmiş, ancak törenin devlet unsurları içereceğini de sözlerine eklemişti.

MİHAİL GORBAÇOV KİMDİR?

Mihail Gorbaçov, 1985'ten 1991'e kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) en yüksek yönetim organı olan Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesinin genel sekreterliğini yürüttü.

1990'da yapılan reformla devlet başkanlığı sistemine geçildi. Yüksek Sovyet Meclisinde yapılan oylamada Gorbaçov, SSCB Devlet Başkanı seçildi. Gorbaçov, 1990'dan 1991'e kadar SSCB'nin devlet başkanlığını yaptı.

Başlattığı perestroyka (yeniden yapılanma) ve glasnost (açıklık) ismindeki reform çalışmaları Soğuk Savaşı bitirdi fakat Sovyetler Birliği Komünist Partisinin ülkede siyasi üstünlüğü sona erdi.

Gorbaçov'un 25 Aralık 1991'de görevi bırakmasıyla SSCB resmen dağıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SSCB’nin son lideri Mihail Gorbaçov’a veda! On binler akın etti…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA