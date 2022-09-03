SSCB’nin son lideri Mihail Gorbaçov’a veda! On binler akın etti…

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Halka açık bir uğurlamayla gerçekleştirilen tören için on binlerce kişi başkentin sokaklarını doldurdu. Gorbaçov'a son bir veda için sıraya giren binlerce kişi, eski SSCB lideri için gözyaşı döktü.