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Giriş Tarihi: 2.12.2024 21:50 Son Güncelleme: 2.12.2024 21:57

Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa: Bu operasyonlar PKK'ya karşı

Suriye Milli Ordusu'nun Özgürlük Şafağı Operasyonu sonrası birçok nokta kurtarıldı. Tel Rıfat ve Halep'in alınmasının ardından bu kez SMO yönünü Münbiç'e çevirdi. Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa A Haber'de konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Mustafa PKK'nın Münbiç'ten temizleneceğini belirterek "Stratejik bölgeleri aldık, devamı gelecek" dedi.

Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa: Bu operasyonlar PKK’ya karşı

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa A Haber'de önemli açıklamalarda bulunuyor.

Abdurrahman Mustafa'nın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Halep'te muhalifler girdi, Hama'ya doğru giriyorlar. Özgürlük Şafağı Operasyonu ile hem PYD/PKK'nın rejimin terk ettiği o boşluğu doldurmaması için ikmal yolunu kestik hem de Tel Rıfat'ta güneyden gelerek kuşatarak Allaha Şükür orada kanser gibi olan Tel Rıfat'ı terör örgütü PKK'dan aldık.

BU OPERASYONLAR PKK'YA KARŞI

Oradaki mayınlar temizlendikten sonra siviller döneceklerdir. Bu operasyonlar hiçbir etnik gruba karşı değil, özellikle Kürt kardeşlerimize karşı değildir. PKK'ya karşıdır. Çünkü yıllardır Tel Rıfat'ı işgal etmiştiler.

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Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa: Bu operasyonlar PKK'ya karşı
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