Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa: Bu operasyonlar PKK’ya karşı

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa A Haber'de önemli açıklamalarda bulunuyor.

Abdurrahman Mustafa'nın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Halep'te muhalifler girdi, Hama'ya doğru giriyorlar. Özgürlük Şafağı Operasyonu ile hem PYD/PKK'nın rejimin terk ettiği o boşluğu doldurmaması için ikmal yolunu kestik hem de Tel Rıfat'ta güneyden gelerek kuşatarak Allaha Şükür orada kanser gibi olan Tel Rıfat'ı terör örgütü PKK'dan aldık.