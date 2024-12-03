Video Haber Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa: Bu operasyonlar PKK'ya karşı!
Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa: Bu operasyonlar PKK'ya karşı!

Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa: Bu operasyonlar PKK'ya karşı!

03.12.2024 | 01:02

Suriye Milli Ordusu'nun Özgürlük Şafağı Operasyonu sonrası birçok nokta kurtarıldı. Tel Rıfat ve Halep'in alınmasının ardından bu kez SMO yönünü Münbiç'e çevirdi. Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa A Haber'de konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Mustafa PKK'nın Münbiç'ten temizleneceğini belirterek "Stratejik bölgeleri aldık, devamı gelecek" dedi.

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