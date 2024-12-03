Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa: Bu operasyonlar PKK'ya karşı!

Suriye Milli Ordusu'nun Özgürlük Şafağı Operasyonu sonrası birçok nokta kurtarıldı. Tel Rıfat ve Halep'in alınmasının ardından bu kez SMO yönünü Münbiç'e çevirdi. Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa A Haber'de konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Mustafa PKK'nın Münbiç'ten temizleneceğini belirterek "Stratejik bölgeleri aldık, devamı gelecek" dedi.