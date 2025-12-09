Suriye iç savaşında hafızalara kazınan görüntü! ‘Ümran Bebek’ o anları anlattı

Suriyeliler, Esad rejiminin devrilmesinin 1'inci yıl dönümünü başkent Şam'daki Emevi Meydanı'nda kutladı. Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından kutlanan zafer günü etkinliklerinde duygusal anlar yaşandı. 2016 yılında Halep'teki bir hava saldırısının ardından enkaz altından çıkartılan Ümran bebek, sahneye çıkarak yaşadıklarını anlattı.

Suriyeliler, Esad rejiminin devrilmesinin 1'inci yıl dönümünü başkent Şam'daki Emevi Meydanı'nda kutladı.

Suriye'de 14 yıl süren iç savaşın ardından Esad rejiminin devrilmesinin 1'inci yıl dönümü coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Suriye'nin dört bir yanında dün başlayan kutlamalar, bugün askeri geçit törenleri ile devam etti. Başkent Şam'da ise binlerce kişi, Emevi Meydanı'na akın etti.

Meydanda havai fişek gösterileri ve konserler düzenlendi. Suriyeliler, şarkılar söyleyerek dans etti. Meydan üzerinde ayrıca paramotorla gösteri düzenlendi. Duygusal anların da yaşandığı kutlamada, Milli Kütüphane binasına Suriye devriminin sembol isimlerinden biri olan ve "Devrimin Bülbülü" olarak tanınan, 2019 yılında İdlib kırsalında hayatını kaybeden Abdülbasit Sarut'un dev fotoğrafı yansıtıldı. Sarut'un fotoğrafının yansıtılmasıyla birlikte meydandaki binlerce kişi, hep bir ağızdan onun şarkılarını söyleyerek sloganlar attı.

GÜNDEM OLAN GÖRÜNTÜ

Duygu dolu anların yaşandığı törende bir görüntü, yaşananları bir kez daha gözler önüne serdi.

SEMBOL OLAN KARE

Halep'teki bir hava saldırısının ardından enkaz altından çıkartılan beş yaşındaki Ümran'ın görüntüleri gündem olmuştu.

2016 yılında 5 yaşında olan Ümran Dakneş, Suriyeli muhaliflerin yayınladığı görüntülerde, enkaz altından çıkartıldıktan sonra her yanı toz içinde, yüzü kanlı halde bir ambulansın arka koltuğunda sessizce otururken görülmüştü.

ESAD'IN SARAYINDA ZAFER KONUŞMASI YAPTI

Sene 2025 yılının Aralık ayını gösterirken Ümran bebek, bu sefer zulmünden kaçtığı Esad'ın sarayında zafer konuşması yaptı.

"HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"

Ümran bebek konuşmasında, "Bombalamayı yaşadığımı söylüyorlar ama hiçbir şey hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.