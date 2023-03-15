Suriye toplantısında gündem sığınmacılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye rejimi ile temas kurulması yönündeki mesajlarının ardından başlayan süreç kapsamında dışişleri bakanları düzeyindeki toplantı öncesinde Rusya'da kritik bir görüşme gerçekleştirilecek. Türkiye, Rusya, Esad rejimi ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki toplantı bugün Moskova'da yapılacak. Görüşme, 4 ülkenin dışişleri bakanları arasında yapılması arzu edilen toplantı için bir anlamda zemin yoklaması olacak. Öte yandan dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Beşar Esad, Moskova'da bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesine dair adımlar da masadaydı.Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar'ın başkanlık ettiği Türk heyeti dün Moskova'ya ulaştı. Ankara, Suriye'nin toprak bütünlüğünü vurgulayarak, terörle mücadelede işbirliğinin artırılmasını masaya taşıyacak. Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin devam ettirilmesi için çaba gösteren Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü teyit ediyor. Diğer taraftan Ankara, Suriyeli sığınmacıların gönüllü ve onurlu dönüşlerinin kolaylaştırılması konusunu açacak. Ankara, rejimle temaslarına ilişkin Suriye muhalefetini bilgilendiriyor. Türkiye, garantörü olarak muhaliflerin haklarının hilafına hareket etmeyeceğini dile getiriyor.