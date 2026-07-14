Suriye’de mayın faciası: Traktör patlayıcıya çarptı! 2 ölü

El-İhbariyye Televizyonu muhabirinin aktardığına göre, Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç kırsalındaki Tişrin Barajı yakınlarında bulunan Mustafa el-Hammadi köyünde tarım faaliyetlerinde kullanılan bir traktörün arazide döşeli mayının üzerinden geçmesi sonucu patlama meydana geldi.

Patlamada traktörde bulunan 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

YPG, yıllarca Münbiç kırsalı ile Tişrin Barajı çevresindeki bölgeleri işgali altında tutmuş, Suriye güçlerinin bu yılın başında düzenlediği operasyonların ardından terör örgütü bölgeden çekilmeden önce birçok noktaya mayın ve patlayıcı tuzaklar yerleştirmişti.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör