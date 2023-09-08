Suriye’de PKK/YPG’li teröristler geri püskürtüldü

Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristler, yuvalandıkları Tel Rıfat ve Münbiç'ten güvenli bölgelerdeki 4 noktaya eş zamanlı sızma girişiminde bulundu. Türkiye sınırındaki Azez ilçesinin güneyinde bulunan Kelcibrin köyü, Afrin ilçesinin güneydoğusundaki Kimar köyü, Cerablus ilçesinin güneyindeki Mahsenli köyü ile Bab ilçesinin doğusunda yer alan Kabbasin beldesindeki cephe hattına sızmaya çalışan teröristler, nöbet tutan SMO mensuplarıyla çatıştı.