Suriye’de Savunma Bakanlığı güçleri ile PKK/YPG arasında çatışma
Suriye’nin doğusunda Savunma Bakanlığı güçleri ile terör örgütü PKK/YPG arasında çatışma çıktı.
Suriye'nin doğusundaki Rakka ilinde, Suriye Savunma Bakanlığı güçleri ile SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasında Madan Ganim Ali hattında çatışma çıktı bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, çatışmaların yer yer şiddetlendiğini ve PKK/YPG'nin ise takviye birlikler gönderdiği aktardı.
Çatışmalar nedeniyle bölgede güvenlik durumu daha da kötüleşirken, ölü ve yaralılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.