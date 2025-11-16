Suriye’de Savunma Bakanlığı güçleri ile PKK/YPG arasında çatışma

Suriye’nin doğusunda Savunma Bakanlığı güçleri ile terör örgütü PKK/YPG arasında çatışma çıktı.

AA

Suriye'nin doğusundaki Rakka ilinde, Suriye Savunma Bakanlığı güçleri ile SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasında Madan Ganim Ali hattında çatışma çıktı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, çatışmaların yer yer şiddetlendiğini ve PKK/YPG'nin ise takviye birlikler gönderdiği aktardı.

Çatışmalar nedeniyle bölgede güvenlik durumu daha da kötüleşirken, ölü ve yaralılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.