Suriye’de ’Siyasal Dönüşüm’ mesajı! Dışişleri’nin sitesinde çarpıcı ifadeler...





İHTİLAFIN GERÇEK SEBEBİ ESAD REJİMİ

Öte yandan, internet sayfasında Esad rejimin uluslararası meşruiyetini yitirdiğine vurgu yapılırken, "Türkiye, ihtilafın gerçek sebebi Esad rejimi ile ilişkilerini 2012 yılından itibaren keserek, tüm bu süreçte haklı taleplerinin peşinde olan Suriye halkının yanında durmuştur. Türkiye, Suriye'de barış ve istikrarın yeniden tesisi amacıyla, ulusal ve bölgesel güvenliğimizi tehdit eden bu ihtilafa siyasi çözüm bulma süreçlerinde yer almış ve bu süreçlere Suriye halkının beklentileri temelinde yön vermiştir" denildi.