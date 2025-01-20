SON DAKİKA! Suriye'de tarihi an! Halep Başkonsolosluğu'na Türk bayrağı çekildi

Son dakika haberleri: Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye, başkent Şam'daki büyükelçiği 14 Aralık tarihinde yeniden açmıştı. Şam'ın ardından Halep Başkonsolosluğu da 12 yıl aranın ardından Türk bayrağı göndere çekilerek yeniden faaliyete geçti.

SON DAKİKA! Suriye’de tarihi an! Halep Başkonsolosluğu’na Türk bayrağı çekildi

Son dakika haberleri: Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'nin başkent Şam'daki konsolosluğu 14 Aralık'ta Türk bayrağı göndere çekilerek 12 yıl aradan sonra elçilik faaliyetlerine yeniden başlamıştı.

SON DAKİKA! Suriye’de tarihi an! Halep Başkonsolosluğu’na Türk bayrağı çekildi

HALEP BAŞKONSOLOSLUĞU DA AÇILDI

Şam'ın ardından Halep Başkonsolosluğu da 12 yıl aranın ardından yeniden faaliyete geçti. Konsoloslukta Türk bayrağı göndere çekildi.

SON DAKİKA! Suriye’de tarihi an! Halep Başkonsolosluğu’na Türk bayrağı çekildi

"ÜLKEMİZİ BURADA TEMSİL EDECEĞİZ"

Şam Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, yaptığı açıklamada, "Ülkemizi burada temsil edeceğiz. İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine dışişleri temsilcileri olarak destek olacağız.

SON DAKİKA! Suriye’de tarihi an! Halep Başkonsolosluğu’na Türk bayrağı çekildi

Türkiye ve Suriye ilişkileri çok daha fazla gelişecek. Suriye'nin yeniden dünyaya açılmasına Türkiye olarak destek olacağız. İki taraftan da çok kazançlı bir sürece başladığımızı söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.