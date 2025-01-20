SON DAKİKA! Suriye'de tarihi an! Halep Başkonsolosluğu'na Türk bayrağı çekildi
Son dakika haberleri: Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye, başkent Şam'daki büyükelçiği 14 Aralık tarihinde yeniden açmıştı. Şam'ın ardından Halep Başkonsolosluğu da 12 yıl aranın ardından Türk bayrağı göndere çekilerek yeniden faaliyete geçti.
Son dakika haberleri: Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'nin başkent Şam'daki konsolosluğu 14 Aralık'ta Türk bayrağı göndere çekilerek 12 yıl aradan sonra elçilik faaliyetlerine yeniden başlamıştı.
HALEP BAŞKONSOLOSLUĞU DA AÇILDI
Şam'ın ardından Halep Başkonsolosluğu da 12 yıl aranın ardından yeniden faaliyete geçti. Konsoloslukta Türk bayrağı göndere çekildi.
"ÜLKEMİZİ BURADA TEMSİL EDECEĞİZ"
Şam Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, yaptığı açıklamada, "Ülkemizi burada temsil edeceğiz. İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine dışişleri temsilcileri olarak destek olacağız.