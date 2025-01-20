Video Dünya Suriye'de tarihi an! Halep Konsolosluğu'na Türk bayrağı çekildi | Video
Suriye'de tarihi an! Halep Konsolosluğu'na Türk bayrağı çekildi | Video

Suriye'de tarihi an! Halep Konsolosluğu'na Türk bayrağı çekildi | Video

20.01.2025 | 12:17

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Halep Konsolosluğu yeniden açıldı. Konsolosluğa Türk bayrağı çekildi.

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