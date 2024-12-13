Suriye’de tarihi anlar: Esad rejimi sonrası Emevi Camii’nde ilk Cuma!

Suriye'de 61 yıllık Baas iktidarının devrilmesinin ardından özgürleşen ülkede, çok sayıda şehirde cuma namazı heyecanı yaşanıyor.

Şam, Halep, Münbiç, Hama, Humus, Tel Rıfat ve İdlib gibi bölgelerde yaşayan Suriyeli Müslümanlar, rejim baskısı olmaksızın cuma namazını kılmak için camilere akın etti.

Şam'da halk, Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk cuma namazını kılmak üzere tarihi öneme sahip Emevi Camii'nde toplandı.

Ülkenin dört bir yanından Şam'a akın eden Suriye halkı, kutlamaların merkezi haline gelen tarihi Emevi Camii'nde Cuma namazı kılıyor.