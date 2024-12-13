Video Haber Esad rejimi sonrası Emevi Camii’nde ilk Cuma namazı kılındı | Video
Esad rejimi sonrası Emevi Camii’nde ilk Cuma namazı kılındı | Video

Esad rejimi sonrası Emevi Camii’nde ilk Cuma namazı kılındı | Video

13.12.2024 | 13:26

Suriye'de halk, Esad rejiminin tamamen devrilmesinin ardından büyük coşku yaşıyor. Suriyeliler ilk Cuma için tarihi Emevi Camii’ne akın etti.

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