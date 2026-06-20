Suriye'nin Halep ilinde silahlı saldırı! 2 asker yaşamını yitirdi

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep ile Münbiç arasındaki otoyolda düzenlenen saldırıda 2 Suriye askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Suriye’nin Halep ilinde silahlı saldırı! 2 asker yaşamını yitirdi
AA

Suriye'nin resmi televizyon kanalı el-İhbariyye'nin, Savunma Bakanlığının Medya ve İletişim Dairesine dayandırdığı haberinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından Halep ile Münbiç arasındaki otoyolda askerlere yönelik silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda 2 Suriye askerinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#SURİYE #HALEP #MÜNBİÇ #SALDIRI

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